捜査対象の風俗スカウトグループ「ナチュラル」に、捜査情報を漏らした罪に問われた元警視庁の警部補の男が、初公判で「全て認めます」と述べ起訴内容を認めました。警視庁暴力団対策課の警部補だった神保大輔被告は、去年4月から7月にかけて、捜査対象の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の関係者に、捜査用に設置したカメラの画像や、撮影場所のリストを送信し、捜査情報を漏らした罪に問われています。26日に東京地裁で行われ