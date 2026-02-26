ソフトバンクは、「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」を3月12日に発売する。予約受付は本日26日に始まった。いずれも、5G SAネットワーク上で音声通話を実現する技術「VoNR」に対応している。 ソフトバンクオンラインショップ価格は、Galaxy S26が15万9840円～、Galaxy S26+が18万8640円～、Galaxy S26 Ultraが24万480円～。 ストレ&