タレントの堀ちえみが25日に自身のアメブロを更新。自宅の玄関に飾られた花々が咲き始めたことを報告した。この日、堀は「寒が一気に戻って、厳しいなぁと思ったけど」（原文ママ）と切り出し「我が家に戻ったとき、玄関のお花が目に入りほっこり」とコメント。チューリップの写真を公開し「一生懸命さが見えて、なんかキュンとする。可愛いなぁ」と心境をつづった。続けて「この何日間で膨らんでいた蕾が、どんどん咲き始めました