女優で声優の戸田恵子が25日に自身のアメブロを更新。バラエティ番組の収録でスタジオへの入り時間を間違えてしまったことを明かした。この日、戸田は「今日はバラエティ番組のスタジオ入り時間を1時間10分も間違えてて、焦りました」と告白。「本当は10:20入りのところを、何故か自分のスケジュールには11:30入りとなっていて…」と状況を説明し「まぁ、こんな事もありますよ」とつづった。続けて「スタッフさんを焦らせましたが