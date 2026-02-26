声優の前田ゆきえが２６日、Ｘを更新し、２月末で声優業を「卒業する」と発表した。前田は「２０２６年２月末をもって、足掛け３０年の声優業から卒業いたします。病状の関係で、もうスタジオまで出向ける状態ではない為です」と理由を説明。「これまで関わってくださった皆様には感謝しかございません。本当にありがとうございました」と感謝も伝えた。この投稿に、声優の緒方恵美はリプ欄で「誰もが、いつ、その時を迎える