3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が26日、羽田空港発のチャーター機で県営名古屋空港へ移動した。日本代表は同日午後にバンテリンドームナゴヤで練習する。