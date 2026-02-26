SNSで、「1発殴ってから300万円渡せば非課税になる」という刺激的な投稿が話題になり「子どもへの遺産を非課税にできるの？」「社長に殴ってもらえば賞与が非課税に？」といった意見も見られました。「贈与は課税されるが、慰謝料なら非課税」この説明だけを見ると、まるで裏技のようにも思えます。 しかし、税務の世界では「名目」ではなく「実態」で判断されます。慰謝料としてお金を渡せば、本当に税金はかからないのでし