「保険に入っているから大丈夫」と言われて親戚に車を1ヶ月だけ貸したところ、事故を起こされ修理代50万円が発生すると聞いたらどうしたらいいのでしょうか。ましてや、「あなたの保険で払ってほしい」と言われたら驚いてしまうでしょう。 こうしたケースでは、善意で貸した場合でも、車の所有者に責任が及ぶことがあります。任意保険の補償範囲や運転者限定特約の有無によっては、保険が使えないことがあるかもしれま