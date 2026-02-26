「刑事ゆがみ」に出演する浅野忠信(写真左)、神木隆之介(写真右) 浅野忠信と神木隆之介がW主演を務めた刑事ドラマが2017年に放送された、「刑事ゆがみ」(原作は井浦秀夫による漫画)だ。当時、浅野は民放連続ドラマ初主演、神木は刑事役に初挑戦。2人は後に映画「大名倒産」でも共演するが、初タッグとは思えないほど息の合った芝居を見せ、描かれる関係性は凸凹バディものの中でも異彩を放っている。浅野が演じているのは、違