【モデルプレス＝2026/02/26】女優の広瀬すずが26日、都内で行われた「どこかにマイル 10th Anniversaryシークレットイベント」に出席。10代での忘れられない思い出を明かした。【写真】妻夫木聡・広瀬すずら、豪華受賞者がドレスアップで集結◆広瀬すず、最近行った旅行先「どこかにマイル」のCMキャラクターを務めている広瀬は、この日春先取りのコーディネートで登場。CM出演以降、マイルに対する意識が変わったと言い、「もう