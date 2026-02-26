女性には人それぞれに「理想の彼氏像」があるものですが、実際に付き合う男性は必ずしもその通りとは限りません。それでも愛される彼氏には一体どんな特徴があるのでしょうか？そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケートを参考に、「『理想の彼とは言い難いけど、やっぱり好き』と感じる男性の特徴９パターン」をご紹介します。【１】ルックスが抜群にカッコよく、友達に自慢できる「ダメなところも多いけど