女優の広瀬すずが２６日、都内で行われたＪＡＬ「どこかにマイル１０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙシークレットイベント」に出席した。同社の「ＪＡＬマイルライフ」のＣＭキャラクターを務める広瀬。高い抽選倍率を突破した５５人の招待客を前に「旅ルーレット」をまわし、それぞれの土地にまつわるトークを繰り広げた。最初にルーレットが止まった福岡について「お仕事で行く機会はちょこちょこあるけど、長い滞在をし