阪神電鉄は２６日、大阪・新世界に本店を構える串カツ専門店「日本一の串かつ横綱」が、甲子園球場の内野２回中央エリア及び外野ライト１階エリアに新オープンすると発表した。３月６日のソフトバンクとのオープン戦から営業開始。秘伝のソースと相性抜群な横綱名物の串カツをはじめ、揚げたこ焼きいか焼き、かすうどんなど豊富なメニューを用意している。この日は試食会が行われ、報道陣が舌鼓を打った。