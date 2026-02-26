NHKは、フランス発の犯罪ミステリー『アストリッドとラファエル6文書係の事件録』を4月5日から総合で放送すると発表した。午後11時からの放送で、全8回。毒殺未遂で昏睡状態に陥ったラファエルと、彼女を支えながら難事件に挑むアストリッドの新たな物語が描かれる。【写真】新シーズンの場面カットを一挙公開！同作は、繊細な頭脳派の文書係アストリッドと、大胆な行動派の警視ラファエルという正反対の女性バディが事件を解