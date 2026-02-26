大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が26日、大阪府東大阪市の同部屋で、出稽古に訪れた大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）との三番稽古で8勝4敗だった。強烈な左おっつけやもろ差しになって前に出るなど見せ場をつくった。初場所では左肩に不安を抱える中で10勝。春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）へ「体の状態は悪くない。しっかり初日間に合うように」と話した。一門の連合稽古や出稽古で佐渡ケ嶽部屋に出