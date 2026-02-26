日本テレビ岩田絵里奈アナウンサー（30）が26日、自身のSNSを更新。新たに測定した身長を報告した。岩田アナは13日にThreadsで「身長が163cmなのですが、なんとか165cmにならないでしょうか」と願望をつづっていたが、今回「きちんと測定してみた結果、164cmでした」と報告。「目標まであと1cm！」とつづった。インスタグラムでも身長測定器で「1.643」と表示された写真をアップ。「やった、ちょっと伸びてた！！！嬉しい。今日か