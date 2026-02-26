民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、検索画面で使用できる新機能「TVerコンシェルジュ（β版）」がリリースされた。 参考：TVアニメ『ゴールデンカムイ』第1期～第4期全49エピソード、TVerで順次配信 「TVerコンシェルジュ（β版）」は、ユーザーが新たなお気に入り番組と出合うきっかけを作ることを目的に開発された番組検索の新機能。ユーザーが「動物に癒さ