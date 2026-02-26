めんたいこ製造のやまやコミュニケーションズ（福岡県篠栗町）が、自社で運用してきた社員向け医療保険制度を商品化し、他社にも展開している。社員を大切にするという思いが込められており、共感が広がっているようだ。同社は2019年、健康経営の一環として、保障が充実した医療保険を会社が費用負担し、福利厚生として社員に提供する取り組みを開始。社内の満足度が高かったことから「社員を大事にする思いを社会に広げたい」