＜HSBC女子世界選手権初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。山下美夢有が前半を4バーディ・ボギーなしで回り、4アンダー・首位タイで後半に入っている。〈連続写真〉トップで左足体重!?山下美夢有の最新スイング首位には山下のほか、キム・ヒョージュ、ユ・ヘラン（ともに韓国）、ミミ・ローズ（イングランド）が並んでいる。竹田麗央は1アンダー・13位