2026年はドライバーの当たり年だと言われている。新素材や新設計、フェースのマルチレイヤーなど革新的技術が登場。プロゴルファーの市原建彦に最新ドライバーの選び方を教えてもらい、30機種の性能をチェックしてもらった。【写真】最新ドライバー30機種を1本ずつ評価気になるモデルの性能は？ここ数年、ドライバーはMOIの大きさが話題になっていたが、市原は別の視点で分析していた。「ドライバーはMOIの大きさではなくて、そ