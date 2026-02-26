阪神は26日、兵庫県西宮市内の甲子園球場に大阪・新世界に本店を構える串かつ専門店「日本一の串かつ横綱」が内野2階席中央エリア及び外野ライト1階エリアに新規オープンすることを発表した。横綱名物の串かつをはじめ、たこ焼き、かすうどんなど豊富なメニューが観戦のお供となる。外野の芝生を見立てたネギをトッピングした「ねぎまみれこてっちゃん」が甲子園限定の商品。3月6日のソフトバンク戦（オープン園）からオープ