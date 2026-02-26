病院で助産師に抱かれる新生児2025年に生まれた外国人を含む子どもの数は70万5809人となり、統計を始めた1899年以降で最少を更新した。前年から2.1％（1万5179人）減った。最少更新は10年連続で少子化が進む。減少率は前年より鈍化し、都道府県別では東京と石川が増加に転じた。死亡数から出生数を差し引いた人口の「自然減」は89万9845人で過去最大となり、人口減少にも歯止めがかかっていない。厚生労働省が26日、人口動態統