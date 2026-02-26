ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンに合流するため、チャーター機で名古屋入りした。ドジャースのキャンプ地を離れ、24日に羽田空港着のチャーター機で帰国していた。チームは11日間の宮崎事前合宿を24日に打ち上げ、中日と壮行試合（27、28日＝バンテリンドーム）を行う名古屋に移動している。25日は希望選手による非公開練習を行い、この日は同球場