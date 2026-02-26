【SVリーグ】東京グレートベアーズ 3ー0 東レアローズ静岡（2月22日・男子第6節）【映像】「遂にこの形態まで…」大バズりした“珍始球式”男子バレーボールの始球式の一幕で、アリーナが大爆笑。チアリーディング部によるもはやバレーボールを超えたアクロバティックなサーブが繰り出され「遂にこの形態まできたか」とファンも驚愕の声をあげた。2月22日に大同生命SVリーグ男子の第6節が行われ、東レアローズ静岡は敵地で東京