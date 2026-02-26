EVERINGは3月10日、ファミリーマートとコラボした決済スマートリング「EVERING」(9,900円)をファミマオンラインで発売する。「ファミリーマート×EVERING コラボ決済リング」(9,900円)EVERINGはVisaのタッチ決済に対応したプリペイド型スマートリング。専用アプリに登録したクレジットカードからチャージし、リングをかざすワンアクションで決済が完了。充電不要・防水仕様により、常時装着が可能な設計となっている。今回、ファミ