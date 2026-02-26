俳優の竹内涼真が２６日、大阪市内で行われたミュージカル「ＬＥＡＰｏｆＦＡＩＴＨ奇跡を呼ぶ男」（５月１〜３日＝大阪・フェニーチェ堺）の取材会に出席した。同作は、１９９２年にスティーブ・マーティン主演で上映されたアメリカの同名映画を基にした舞台ミュージカル。アラン・メンケン作曲、グレン・スレーター作詞、ジャナス・サーコーンとウォーレン・ライトの脚本によりつむがれる物語は、信仰深い男を装った詐