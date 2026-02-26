宝塚歌劇の元雪組トップスターで女優・えまおゆう（在団中は絵麻緒ゆう）が演出を手がける舞台「愛憐記」（作・松本京、３月１日まで）が２５日、東京・中目黒キンケロシアターで開幕した。えまおの宝塚時代の代表作として知られる「殉情」は谷崎潤一郎「春琴抄」が原作。「愛憐記」は軸を残しつつ、新たに創作して上演している。美しい盲目の三味線奏者とその女性に仕える男の献身と愛を描く。歌の場面もある。昨年に続いて再