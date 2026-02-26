◆卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第５日（２６日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２６日＝宮下京香】女子ダブルス準決勝が行われ、長崎美柚（木下アビエル神奈川）、申裕斌（韓国）の国際ペアは、アディナ・ディアコヌ（ルーマニア）、マリア・シャオ（スペイン）組をゲームカウント３―０（１１―５、１１―６、１１―７）で退け、目標の頂点に王手をかけた。決勝は２８日に行われる。◆シンガ