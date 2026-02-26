ソフトバンクの大関友久投手（28）が26日、キャンプ地宮崎が行われた2軍の練習試合（対ヤマハ）に先発。今季初実戦は2回無安打無失点2奪三振。初回、たった5球でワインドアップに取り組む2026年の投球フォームに手応えをつかんだ。「フォームの部分で手応えを感じられました。一つ前に大きく進めた。初回の段階である程度、手応えは確認できました。今日で型はできたと思う。中身を詰めていく作業はこの1カ月でしっかりやりた