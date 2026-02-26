2026年2月26日現在、お弁当やお惣菜を販売しているオリジン弁当・キッチンオリジンは、「ぎっしり！12品目春巻き」が半額になるセールを開催しています。26日までお得に2月24日10時から26日までの3日間限定で、「ぎっしり！12品目春巻き」が1本108円のところ54円に。パリッと食感と具材たっぷりの旨味が楽しめる"春巻き"をお得に食べられるのは、本日26日までです。今日の夕食のおかずや晩酌のおつまみとしても良さそう。気になる