ゴルフ・ドゥがマイナスに転じている。午後１時ごろに１５万株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。株式の分布状況の改善や流動性の向上を図るのが狙い。分売予定期間は３月６～１０日で、分売値段は分売実施日の前日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき１０００株（売買単位１００株）としている。 出所：MINK