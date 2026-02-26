ポラリス・ホールディングスは急動意。この日午後１時３０分ごろ、親会社である独立系の投資運用会社スターアジアグループが、みずほリースとその子会社エムエル・エステートとの間で資本・業務提携すると発表した。みずほリースグループが持つ顧客基盤などの経営資源を活用し、更なる企業価値の向上を目指す。みずほリースグループは第三者割当増資を通じてスター