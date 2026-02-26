ＡＩフュージョンキャピタルグループが続伸している。２５日の取引終了後に、タメニー株式を追加取得して持ち株比率を１６．００％から４０．００％へ引き上げ連結子会社化すると発表しており、業績への貢献などを期待した買いが入っている。 ２月２５日付でタメニーが実施する１２８４万８０００株の第三者割当増資全てを１株１０５円で引き受ける。払込金額の総額は１３億４９０４万円。これによ