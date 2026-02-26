「あなたは周りから見て、どんな人ですか？」と聞かれたら、どう答えますか？「印象は3秒で決まる」と言われるほど、相手からの見え方は一瞬。気づけばなんだかうまくコミュニケーションが取れない……なんとなく相手から警戒されている気がする……社会人になり多くの人と付き合う機会が増えれば増えるほど「自分はどう見られているのか」を学ぶ機会は少なくなります。今回のマイナビウーマンlabでは、一般社団法人ノンバーバルコ