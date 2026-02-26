パンクスはこのほど、ちいかわのLEDルームライトシリーズのリニューアル商品「オイテミルライト」（4,180円）を発売しました。■ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、シーサーの6種同商品は、ふわっと優しい光と“ぷにぷに素材”、持ち運びがしやすいコンパクトなサイズが特徴のルームライトです。アイテムは、「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」、「モモンガ」、「くりまんじゅう」、「シーサー」の6種類