インプレスは、『書く人生のはじめかた文章力より大切な“書き続ける”ための心構え』（著者：みくまゆたん）をインプレス NextPublishingより発行しました。■実績・コネ・学歴なしでも、ゼロから書く人生はつくれる文章がうまくなれば、書く仕事は続けられる――そう思っていませんか？同書は、ライティング技術や文章テクニックを教える本ではありません。「どうすれば、書くことをやめずにいられるのか」。その一点に向き