【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、2月28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』4月号特装版（増刊）カバーに、ソロで初登場する。このたび、別冊付録「ヌメロ トウキョウ オム」に掲載されるインタビューの一部が公開となった。 ■大森元貴、表現者としての孤独と希望、未来へのビジョンを語る 特装版（増刊）のみで手に入る別冊付録「ヌメロ トウキョウ オム」では