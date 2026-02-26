26日14時現在の日経平均株価は前日比94.28円（0.16％）高の5万8677.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は970、値下がりは578、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を122.74円押し上げている。次いでファナック が47.30円、リクルート が45.53円、ＴＤＫ が28.58円、ファストリ が20.86円と続く。 マイナス寄与度は19