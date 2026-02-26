ネットプラットフォームのデータによると、中国では2026年の年初来の映画興行収入（予約販売を含む）が90億元（約2025億円）を突破し、単独市場での興行収入としては現時点で世界トップとなっています。2026年の春節（旧正月）映画シーズンが正式に終了し、国家映画局の統計では、この期間中の興行収入は57億5200万元（約1294億円）で、チケットの平均価格は前年比6％低下し、観客数は1億2000万人を動員しました。上映回数は435万