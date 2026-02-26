小中高生の一日あたりのインターネットの平均利用時間が、統計開始以降最も長くなったことがこども家庭庁の調査で分かりました。こども家庭庁が去年11月から12月に行った調査によりますと、満10歳から17歳までの小中高生の平日一日あたりのインターネットの平均利用時間は、およそ5時間27分でした。前の年度からおよそ25分増加し、統計開始以降最も長くなっています。▼高校生はおよそ6時間44分、▼中学生はおよそ5時間24分、▼小