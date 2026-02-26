去年1年間に生まれた子どもは、統計開始以来、最も少なくなりました。厚生労働省が調査した人口動態の速報値によりますと、去年、生まれた子どもは70万5809人で、2024年よりおよそ1万5千人減り、10年連続で過去最少を更新しました。死亡数はおよそ160万人で5年ぶりに減少しましたが、出生数から死亡数を引いた人口の自然増減数は、マイナス89万9845人で、減少幅が過去最大となりました。また、婚姻数はおよそ50万組で、2年連続で増