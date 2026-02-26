青少年のインターネットの1日の平均利用時間が約5時間27分と過去最長となったことがこども家庭庁の調査でわかりました。こども家庭庁によりますと、2025年度の10歳から17歳の平日1日あたりのインターネットの平均利用時間は、2024年度から25分増え、約5時間27分で、過去最長となりました。利用内容では動画視聴が92.1％と9割を超え、SNSなどのコミュニケーションが77.4％となっています。今回初めて調査したチャットGPTなどの生成A