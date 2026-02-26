去年1年間に生まれた子どもの数は、全国でおよそ70万6000人となり、10年連続で過去最少となりました。一方、東京都は9年ぶりにプラスに転じています。厚生労働省によりますと、去年1年間に生まれた子どもの数は、日本で生まれた外国人を含む速報値で、前の年と比べておよそ1万5000人減り、70万5809人でした。10年連続で減少していて、統計を始めた1899年以降、過去最少となりました。厚労省の担当者は「要因として若年人口や女性人