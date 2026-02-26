ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ男子ノーマルヒル銀メダリストの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が２６日、自身のインスタグラムを更新。機材トラブルにより予定していた飛行機が飛ばず、五輪後初戦となるＷ杯（２７日開幕、オーストリア）を欠場する見込みとなったことを報告した。「飛行機の機材トラブルと０時以降は成田空港は飛行機飛べないという理由で出国することができませんでした。新しいフライトを手配してる最中