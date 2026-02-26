小中高校生の３割が生成ＡＩ（人工知能）を日常的に利用していることが、こども家庭庁が実施したインターネット利用についての調査でわかった。高校生の利用率は５割近くに達し、同庁は適切な利用を呼びかけている。政府は２００９年度から「青少年のインターネット利用環境実態調査」を毎年続けている。今回は２５年１１〜１２月に１０〜１７歳の５０００人を対象に面談やネットを通じて行い、３０６０人から回答を得た。普