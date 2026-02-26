厚生労働省は２６日、２０２５年の国内の出生数（速報値）が過去最少の７０万５８０９人だったと発表した。前年の速報値から１万５１７９人（２・１％）減少し、１０年連続で過去最少を更新した。速報値には日本で生まれた外国人などが含まれており、６月に公表される日本人のみの出生数は、２４年の約６８万人からさらに減少する見通しだ。国立社会保障・人口問題研究所が２３年に公表した将来推計（中位推計）では、外国人を