【モデルプレス＝2026/02/26】声優の梶裕貴が2月26日、自身のInstagramを更新。4月8日をもって所属事務所を退所し、独立することを発表した。【写真】梶裕貴、長女との写真◆梶裕貴、独立を発表梶は【ご報告】とし、「この度、約13年間お世話になりました株式会社ヴィムスを離れ、独立する運びとなりました」と発表。「グループ会社である前事務所から数えると、実に22年間。まさに、私の声優人生のすべてを育んでいただいた場所と