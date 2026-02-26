プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんが2026年2月25日にYouTubeに「オリンピック、ありがとう。久しぶりに本気で滑ります。」という動画を投稿。「滑る」姿を披露し、反響を集めている。初心者スキーは「正直物足りない」動画冒頭、宇野さんはミラノ・コルティナオリンピックについて、「本当に各々の選手が素晴らしい感動を与えてくれて、僕自身もやっぱり元現役選手としては皆さんから刺激を得て、また滑りたいなという意欲に