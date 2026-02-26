2月24日、バンテリンドームナゴヤの「ホームランウイング」が、ついにお披露目されました。 【写真を見る】大谷選手らも合流“侍ジャパン”壮行試合が初実戦 ホームランが出にくい球場に変化?! ホームランウイングで最大6m狭く…バンテリンドーム現地レポ これまで幾度となく立ちはだかってきた、バンテリンドームの青い壁。ホームランが出にくいと言われてきた球場がついに… （上