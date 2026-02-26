iPS細胞から培養した人の脳神経細胞をシリコンチップにつないだ世界初の商用バイオコンピューター「CL1」を開発するオーストラリアのスタートアップ・Cortical Labsが、複数のCL1で構成されたクラウドコンピューティングでFPSゲーム「DOOM」のプレイを学習させるという試みを行っています。Living Human Brain Cells Play DOOM on a CL1 - YouTubeCL1はCortical Labsが2025年に発表した世界初の商用バイオコンピューターで、培養し